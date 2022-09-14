Олена Бюн запевняє, що розвиватися деокуповані міста будуть під українським прапором.

Відомий таролог Олена Бюн дала пророцтво з приводу подальшої долі міст, які зараз ЗСУ змогли повернути під склад України. Результатами ворожіння на картах вона поділилася у своєму YouTube-блозі.

"Нічого було зі своїм статутом йти в свій монастир. Ось так карти говорять. Має бути сприятливий результат справи для цих (деокупованих, - ред) територій. І на цих територіях тепер мають бути українські закони. Карти кажуть, що ЗСУ нарешті вийшли на вірну дорогу, настав їхній час. Вони будуть і далі стрімко рухатися вперед", - розповіла відомий таролог.

Також Олена Бюн додала, що карти пророкують містам, що вийшли з-під окупації РФ, відновлення, відбудову і достаток. Попри те, що майбутнє у них буде саме під українським прапором, загарбники можуть робити спроби по їх поверненню під свій контроль.

"Може, пізніше, зверніть увагу. Пізніше, після того, як він (ворог, - ред) відновить свої сили, може знову спробувати претендувати на ці території. На сьогоднішній день це така гідра, якій ЗСУ рубають голову. Але треба знищити саму гідру, щоб вони більше ніколи не змогла зазіхати на українські території, не приходити зі своїм статутом в чужий монастир", - резюмувала Бюн.

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