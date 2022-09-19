Вони є справжніми патріотами своєї країни не тільки на словах, а й на ділі.

Астрологи розповіли, у яких знаків Зодіаку загострено почуття патріотизму і любові до своєї Батьківщини.

Овен

Овни характеризуються розважливістю, мудрістю, умінням аналізувати факти, мислити критично. Саме тому вони тверезо дивляться на речі, вміючи відрізняти хороше від поганого. Вони дуже віддані. Це стосується як своєї сім'ї і своїх близьких людей, так і країни.

Близнюки

Ці люди дуже люблять місце, де вони живуть. Вони в усьому підтримують країну, і коли в ній настали погані часи, готові віддати останнє, аби бути корисними.

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Телець

Вони вважають за краще допомагати мовчки. Тельці - це явно не ті люди, які будуть публікувати у себе в соціальних мережах фотографії про те, що вони комусь допомогли. Також вони не будуть хвалитися тим, що задонатили щось на армію або самі пішли воювати. Їхня сильна риса - це скромність.

Скорпіон

Ці люди часто відстоюють інтереси своєї країни в Інтернеті, будучи лідерами громадської думки. Вони будуть писати, намагатися достукатися до інших людей, щоб підтримати свою країну.

Нагадаємо, Молодик 26 вересня залишить ці знаки Зодіаку з порожнім гаманцем.

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