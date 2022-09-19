Відомий астролог розповіла, які знаки Зодіаку можуть залишитися без грошей після 26 вересня. Йдеться про двох представників зодіакального світу. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.
Овен
На уродженців цих знаків Зодіаку чекають приємні витрати. Ви можете купити собі те, про що давно мріяли: новенький дорогий смартфон, якісь меблі додому, побутову техніку, відносно недорогий транспорт (самокат або велосипед). Також можуть бути витрати, пов'язані з освітою: оплата навчання собі або дітям, покупка якихось навчальних курсів, тренінгів, інтенсивів і так далі.
Також астрологи припускають, що можуть бути витрати, пов'язані зі здоров'ям: консультація у лікаря, здача платних аналізів, покупка абонемента в спортивний зал або витрати на тренера/дієтолога.
Риби
На вас чекає поїздка до родичів, необхідність дати комусь велику суму грошей на безоплатній основі (пожертвування, повернення боргу, можливо, у вас навіть вкрадуть гроші). Також ви можете багато витратити на подарунки рідним. Якщо ви зважитеся купувати в цей день або днем раніше техніку, вона спричинить певні витрати - можливо, вона буде куплена за завищеною ціною, або її доведеться ремонтувати. Тому астрологи радять все ж відкласти всі покупки на період після третього жовтня.
Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, яких жовтень 2022 по-справжньому "озолотить".