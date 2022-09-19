Будьте обережні і зробіть хоча б мінімальний запас грошей на випадок проблем, які не залежать від вас.

Відомий астролог розповіла, які знаки Зодіаку можуть залишитися без грошей після 26 вересня. Йдеться про двох представників зодіакального світу. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

На уродженців цих знаків Зодіаку чекають приємні витрати. Ви можете купити собі те, про що давно мріяли: новенький дорогий смартфон, якісь меблі додому, побутову техніку, відносно недорогий транспорт (самокат або велосипед). Також можуть бути витрати, пов'язані з освітою: оплата навчання собі або дітям, покупка якихось навчальних курсів, тренінгів, інтенсивів і так далі.

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Також астрологи припускають, що можуть бути витрати, пов'язані зі здоров'ям: консультація у лікаря, здача платних аналізів, покупка абонемента в спортивний зал або витрати на тренера/дієтолога.

Риби

На вас чекає поїздка до родичів, необхідність дати комусь велику суму грошей на безоплатній основі (пожертвування, повернення боргу, можливо, у вас навіть вкрадуть гроші). Також ви можете багато витратити на подарунки рідним. Якщо ви зважитеся купувати в цей день або днем раніше техніку, вона спричинить певні витрати - можливо, вона буде куплена за завищеною ціною, або її доведеться ремонтувати. Тому астрологи радять все ж відкласти всі покупки на період після третього жовтня.

Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, яких жовтень 2022 по-справжньому "озолотить".

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