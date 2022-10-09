Багатьох цікавить, що потрібно робити після ретроградного Меркурія, щоб звичний темп життя відновився.

Якщо говорити про те, як діє ретроградний Меркурій на людей, то неможливо промовчати про те, що в даний період все йде шкереберть. Люди стають розсіяними, постійно конфліктують один з одним, спізнюються на рейси, втрачають документи, стають жертвами шахраїв. На жаль, згубний вплив проявляється на всіх без винятку. Після завершення даного циклу ретроруху планети потрібен якийсь час на відновлення.

Ретроградний Меркурій 2022: що не можна робити

Ретроградний Меркурій 2022 для знаків Зодіаку практично не несе ніяких заборон. Єдине, що астрологи закликають робити - це, по можливості, переносити важливі справи на дати після його закінчення.

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Так, наприклад, краще не купувати або не продавати машину, не переоформляти якісь документи, нічого не підписувати. Експерти підкреслюють, що всі угоди, здійснені в дати ретроградного Меркурія матимуть негативний ефект на всі сторони. У кого-то він буде менш відчутний, у когось - більше.

Ретроградний Меркурій 2022: дати і час

Цього року залишився один період ретромеркурія - з 29 грудня по 18 січня 2023 року.

Ретроградний Меркурій 2023: дати і час

У наступному році буде чотири періоди:

1 січня - 18 січня 2023 року

21 квітня - 15 травня 2023 року

23 серпня - 15 вересня 2023 року

13 грудня 2023 року - 1 січня 2024 року

Ретроградний Меркурій: вплив на людину

Ретроградний Меркурій сьогодні проявляється на людині в таких аспектах: робить людину розсіяною, забудькуватою, викликає пригноблені і депресивні стани, дратівливість. Також в даний період люди особливо чутливі, тому можуть часто лаятися по дрібницях. Примітно, що після ретромеркурія люди забувають ці сварки.

Нагадаємо, відомий екстрасенс Макс Гордєєв назвав переломну дату у війні в Україні.

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