Макс Гордєєв вже не перший, хто каже про те, що березень наступного року стане доленосним для українців.

Екстрасенс і таролог Макс Гордєєв в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів, що у березні 2023 року на Україну чекають суттєві позитивні зміни. Він припускає, що війна може закінчитися саме в цей час, проте зазначає, що це передбачення може означати й інші позитивні зміни для нашого народу.

"Наразі ситуація з війною для України дуже позитивна, тому в деяких аспектах уже натякають на березень наступного року. Я не можу 100% сказати, що закінчиться війна саме в цей час, але я можу на 100% сказати, що багато позитивних аспектів припадає саме на цей місяць", - розповів Гордєєв.

Зазначимо, раніше астролог Влад Рос казав, що у березні 2023 року Володимира Путіна можуть позбавити влади.

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Також таролог Людмила Хомутовська робила ставки на те, що війна закінчиться саме у березні 2023 року.

Нагадаємо, екстрасенс Гордєєв передбачив масові атаки на великі міста України у відповідь на Кримський міст. Він попередив, що під вогнем можуть бути Запоріжжя, Дніпро, Одеса та Київ.

Інстаграм Макса Гордєєва - @maxgord.

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