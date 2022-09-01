Ці люди якщо і знаходять коханого, то довго в стосунках не перебувають.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким вкрай важко знайти другу половинку і побудувати міцні стосунки. Причини можуть бути різні. Хтось виставляє занадто високі вимоги до потенційного супутника життя, а комусь просто подобається самотність.

Телець

У цих людей занадто багато недовіри до другої половинки. Це може бути пов'язано з особистим плачевним досвідом, коли Тельці переживали зраду, брехню, зраду або навіть рукоприкладство.

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Тепер вони в кожному потенційному партнері бачать те, з чим вже особисто доводилося зіткнутися.

Водолій

Водолії занадто люблять себе. Вони швидко переключаються з одного об'єкта обожнювання на інший. Їм не дуже важливі почуття другої людини, тому вони перебувають в стані постійного пошуку партнера.

Лев

Жінки-Левиці з дитинства мріють про принца на білому коні. Вони занадто ідеалізують того партнера, який повинен бути поруч. На жаль, їм складно усвідомити те, що ідеальних людей не існує. Але в гонитві за вигаданим "принцом" вони вважають за краще бути на самоті, а не зустрічатися "з ким попало". Як стверджують експерти, уродженці цього знака Зодіаку вступають в шлюб пізніше інших.

Нагадаємо, астролог назвала найбільш енергетично важкі і небезпечні дні вересня.

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