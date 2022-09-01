Валентина Віттрок розповіла, на що варто чекати всім знакам Зодіаку в ці дати.

Астропсихолог Валентина Віттрок зробила прогноз на вересень для всіх знаків Зодіаку. У себе в Facebook-блозі вона перерахувала несприятливі дні місяця.

Так, з 4 до 7 вересня Марс стає на вісь катастроф.

"Згадуючи історію, таке з'єднання "принесло" пожежа Собору Паризької Богоматері. На цій же осі катастроф Марс проявить себе ще в грудні 2023, з'єднуючись із зіркою Антарес (серце Скорпіона), - прокоментувала Віттрок.

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6 вересня можливі конфлікти, а в романтичний повний місяць 10 вересня Меркурій стає ретроградним.

"Не дарма відьомський шабаш завжди приписували до повного місяця. В цей же день Меркурій стає в ретрофазу до другого жовтня, значно ускладнюючи робочі процеси і діяльність навіть штучного інтелекту", - додала жінка.

16, 17 і 18 вересня також будуть напруженими днями. У ці дати можуть бути суперечки, сварки і емоційні гойдалки.

"28, 29 - транзит Місяця по Скорпіону. Це небажаний час для весіль, великих покупок. Якщо враховувати, що на небі висить вже котрий рік напружений аспект Сатурна і Урана, то транзит місяця в Скорпіоні працює як свого роду тригер, коли можуть статися неприємні події. Особливо вночі, так як це час Місяця", - резюмувала Валентина Віттрок.

Нагадаємо, відомий астролог дала прогноз на вересень 2022.

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