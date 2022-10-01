Астрологи розповіли, хто найгірше підходить на роль дружини.

Астрологи зробили детальний розбір по знакам Зодіаку і розповіли, які жінки найгірше підходять на роль дружини.

Так, експерти заявили, що найжахливіша дружина за знаком Зодіаку - це Стрілець. Найчастіше ще до укладення шлюбу вони запевняють, що на першому місці для них любов і тільки після фінансове благополуччя. Але в підсумку чоловік стане власністю жінки і його думка не буде враховуватися ніколи.

До слова, Стрільці взагалі не люблять виконувати домашні обов'язки. Готування, прибирання, прання і подібне - це те, чого вони не приймають, звалюючи тягар відповідальності на чоловіка, дітей, прибиральницю і так далі.

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Також серед жінок-Стрільців досить багато тих, хто здатний зраджувати своїм другим половинкам. Відбувається це найчастіше в тій моделі сім'ї, де вона - кар'єристка і лідер, а він - спокійний, гнучкий, з усім погоджується. Вони можуть цинічно обманювати свого партнера дивлячись прямо в очі.

Також до поганих дружинам астрологи відносять представників наступних знаків Зодіаку: Лев, Риби, Скорпіон і Близнюки.

Нагадаємо, астрологи відповіли, у скільки років чоловіки одружуються за знаком Зодіаку.

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