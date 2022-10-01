У кожного знака Зодіаку свій вік вступу в шлюб.

Астрологи розповіли, який вік для різних знаків Зодіаку найбільш ймовірний для щасливого вступу в шлюб.

Овен

Ідеальний вік для Овна - від 23 до 25 років. Вони можуть обирати до цього часу, придивлятися, розлучатися і знову сходитися. До слова, Овни - одні з небагатьох чоловічих знаків Зодіаку, хто може багато разів вступати в шлюб протягом усього життя.

Телець

Тельці одружуються дуже рано. Найчастіше це вік від 22 до 24 років. При цьому у них немає ніяких чітких планів з приводу віку, коли потрібно грати весілля. Все виходить само собою.

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Близнюки

Близнюки дуже боязкі. Вони не ризикують зав'язувати серйозних стосунків, намагаються закінчувати зв'язок швидко і рішуче, якщо мова йде про перехід пари на більш серйозний етап. Саме тому їм судилося одружитися в 27-29 років.

Рак

Раки - дуже недовірливі. Їм важко підпускати людей до себе занадто близько, тому серйозні стосунки зав'язуються не раніше 27, а в шлюб вони вступають близько тридцяти років.

Лев

Леви дуже люблять дітей, саме тому чоловіки прагнуть знайти ту саму і створити з нею сім'ю якомога раніше. Згідно з описом астрологів, вони одружуються у віці до 25 років.

Діва

Розважливі Діви не хочуть квапити події, тому часто годують свою кохану "завтраками" у відповідь на питання про заміжжя. Ці люди пізніше інших вирішуються на весілля. Ідеальний вік шлюбу для чоловіків-дів - 37-42 роки.

Терези

Попри стереотип про те, що Терезам важко зробити вибір, чоловіки роблять свій вибір супутниці по життю у віці 26 років.

Скорпіон

Скорпіони хочуть красиву історію кохання і розкішний медовий місяць. Заводять серйозні стосунки вони дуже рано - в 17-19 років.

Перевіряючи половинку на вірність і надійність, роблять їй пропозицію у віці 27-28 років. Це і є для них ідеальним віком для вступу в шлюб.

Стрілець

Ще один знак Зодіаку серед чоловіків, який за все життя може кілька разів кликати кохану під вінець. Попри бажання цих людей вступити в шлюб якомога раніше, фактично виходить це до 30-ти років.

Козеріг

Козерогам-чоловікам вкрай складно знайти ту саму дівчину, з якою вони зможуть провести все своє життя. Це пов'язано з тим, що у них дуже завищені очікування до обраниці, а ще вони часто прислухаються до не дуже правильних порад з боку оточуючих.

Саме тому одружуються вони не раніше 30-ти років, а найчастіше ближче до 32-34 років.

Водолій

Водолії - дуже сімейні. З дитинства чоловіки мріють про те, щоб виконати свій обов'язок: посадити дерево, побудувати будинок, народити сина. І для цього всього їм потрібна муза - прекрасна і любляча дружина. Вони готові до серйозних стосунків і весілля в 23-24 роки.

Риби

Риби, подібно Тельцям, вважають, що не варто втрачати час, і швидко звуть свою кохану під вінець. Їхній ідеальний вік для шлюбу - 23-24 роки.

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