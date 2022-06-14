Їх статура залежить не тільки від харчування і спорту.

Астрологи виділили 5 знаків Зодіаку, чиї представники живуть в постійній боротьбі із зайвою вагою і ніяк не можуть його подолати. А все тому, що на статуру впливає не тільки генетика і ритм життя, а ще й зірка.

Телець

Уродженці цього знака люблять смачно поїсти і ніколи не відмовляють собі в цьому задоволенні. Вони живуть в постійних спробах зайнятися спортом, проте мотивація швидко згасає.

Лев

Леви - ті, хто заїдає свій стрес. Це негативно відбивається не тільки на фігурі, а ще й на здоров'ї. Саме тому у уродженців даного знака часто бувають проблеми з шлунково-кишкового тракту.

Рак

Раки люблять готувати і пригощати всіх своїми кулінарними шедеврами.

Пироги, тортики, піци та інші неймовірно смачні страви з легкістю відкладаються на їх боках, тому вони перетворюються з худих в постійних клієнтів фітнес-центрів.

Стрілець

Стрільці знають як швидко схуднути, тому можуть то набрати пару зайвих кіло, то їх скидати. У них є одна дуже шкідлива звичка - заїдати стрес солодким. З нею потрібно боротися вже на ранніх стадіях, щоб потім не потрібно було боротися з ожирінням.

Риби

Представники даного знака занадто занурені в роботу, тому іноді навіть не знаходять часу, щоб нормально поїсти. А на перекусах у вигляді булок і сухих бутербродів явно не вийде зберегти осину талію і здорову шкіру, тому виростають боки.

Нагадаємо, названо топ-6 найуспішніших бізнесменів за знаком Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: