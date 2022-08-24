Ці люди часто обманюють своїх близьких.

Астрологи розповіли, які знаки зодіаку найчастіше обманюють.

Терези

Ці люди займають третє місце в рейтингу найбільш брехливих. Вони часто використовують брехню для досягнення власної вигоди. Також їм властиво створювати ситуації, які можна по-різному перекрутити і розповісти. Цим вони спекулюють в спілкуванні навіть з близькими людьми.

Часто Терези застосовують брехню для того, щоб посварити когось між собою.

Стрілець

Стрільці - ті ще вигадники. В основному їх брехня несе "розважальний" характер. Чому б не прикрасити історію, щоб друзям було цікаво її слухати? Проте обдурити вони можуть і в побутових питаннях, за що уродженці даного знака і отримали друге місце в даному антирейтингу.

Риби

"Золото" в списку найголовніших ошуканців отримують риби. Вони нерідко збирають плітки і переказують їх з часткою брехні. Риби здатні обманювати близьких людей, зраджувати. Астрологи стверджують, що з такими людьми не варто вести спільний бізнес, інакше це може погано закінчитися.

Нагадаємо, після Молодика 27 серпня у цих знаків почнеться "чорна" смуга.

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