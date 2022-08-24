Варто чекати поганих новин Терезам і Рибам.

Астрологи розповіли, що Молодик 27 серпня обернеться не дуже позитивними подіями для двох знаків Зодіаку. Йдеться про Риб і Терези.

Риби

Чорна смуга буде проявлятися у величезній кількості непередбачених витрат і турбот. Вас будуть постійно "смикати" і щось вимагати. Можуть бути поломки транспорту, побутової техніки або потреба в терміновому ремонті, що спричинить за собою серйозні витрати.

Можливо, доведеться брати кредит або брати гроші в борг у знайомих. Плачевна ситуація триватиме приблизно до початку жовтня. Лише тоді низка невдач почне поступово відступати.

Терези

Молодик принесе проблеми зі здоров'ям. Можливо, вас пошлють на позапланове обстеження, де ви дізнаєтеся про не дуже хороші обставини. Хтось може дізнатися про те, що близька людина серйозно хвора.

Також астрологи кажуть, що 27 серпня у Терезів є високий ризик потрапити в аварію, тому від поїздок краще утриматися. Якщо відкласти їх неможливо, то важливо дотримуватися правил дорожнього руху і бути дуже уважними.

Нагадаємо, відомий астролог передбачила точну дату, коли в Україні настане мир.

Вас також можуть зацікавити новини: