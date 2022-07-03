Вони найбільше в житті не хочуть обтяжувати себе тенетами шлюбу.

Астрологи перерахували три знаки Зодіаку, які не хочуть одружуватися або виходити заміж. Їм до душі свобода, а в стосунках вони можуть бути і без штампа в паспорті.

Рак

Раки - дуже турботливі і вірні. Вони мають на меті знайти одного партнера і прожити з ним все своє життя. Вони готові змінювати свій характер і віддаватися другій половинці по повній, тільки якщо не йдеться про весілля. Штамп в паспорті по-справжньому їх лякає, змушує нервувати.

Відомі випадки, коли Раки вирішували перервати свої тривалі і міцні відносини через тиск з боку їх партнера на те, щоб швидше укласти шлюб.

Стрілець

Ще один волелюбний знак. Стрільці не бояться шлюбу, але не виходять заміж/не одружуються довгий час через те, що будують кар'єру. Фінансовий достаток і успіх для них завжди на першому місці, і лише коли Стрільці "твердо стоять на ногах", вони можуть думати про те, щоб зіграти весілля зі своєю коханою людиною.

Водолій

Водолії - дуже творчі люди. Вони схильні до спонтанних незвичайних вчинків, які можуть не оцінити їхні партнери. Тому вони не поспішають йти в РАЦС. Уродженці даного знака вважають, що життя з одним офіційним партнером буде начебто пекла на Землі, тому шукають всілякі можливості цього уникнути.

Нагадаємо, цілитель назвав дату, коли під контроль України повернеться Херсон.

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