Астрологи перерахували три знаки Зодіаку, які не хочуть одружуватися або виходити заміж. Їм до душі свобода, а в стосунках вони можуть бути і без штампа в паспорті.
Рак
Раки - дуже турботливі і вірні. Вони мають на меті знайти одного партнера і прожити з ним все своє життя. Вони готові змінювати свій характер і віддаватися другій половинці по повній, тільки якщо не йдеться про весілля. Штамп в паспорті по-справжньому їх лякає, змушує нервувати.
Відомі випадки, коли Раки вирішували перервати свої тривалі і міцні відносини через тиск з боку їх партнера на те, щоб швидше укласти шлюб.
Стрілець
Ще один волелюбний знак. Стрільці не бояться шлюбу, але не виходять заміж/не одружуються довгий час через те, що будують кар'єру. Фінансовий достаток і успіх для них завжди на першому місці, і лише коли Стрільці "твердо стоять на ногах", вони можуть думати про те, щоб зіграти весілля зі своєю коханою людиною.
Водолій
Водолії - дуже творчі люди. Вони схильні до спонтанних незвичайних вчинків, які можуть не оцінити їхні партнери. Тому вони не поспішають йти в РАЦС. Уродженці даного знака вважають, що життя з одним офіційним партнером буде начебто пекла на Землі, тому шукають всілякі можливості цього уникнути.
Нагадаємо, цілитель назвав дату, коли під контроль України повернеться Херсон.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Гороскоп на 2 липня 2022 року: Рибам - проблеми зі здоров'ям, Овнам-відрядження
- Достаток, успіх і любов: що прогнозують карти таро в липні
- Екстрасенс відповів, скільки триватиме війна в Україні
- Названі знаки Зодіаку, які доб'ються успіху в найближчий тиждень