Рунолог, емпат і цілитель Денис Маклашевський вважає, що це відбудеться вже найближчим часом.

Доля Херсона, який зараз перебуває в окупації у російських загарбників, цікавить багатьох людей. Рунолог, емпат і цілитель Денис Маклашевський дав інтерв'ю Славі Дьоміну, де поділився своїми відчуттями з приводу подальшої долі міста.

"Я бачу до кінця липня над Херсоном український прапор. Це говорить про те, що якщо я бачу над містом український прапор, значить мосту не буде вже", - сказав Маклашевський.

Попри те, що він віщує таке швидке повернення міста під контроль української влади, експерт попереджає - буде пролито ще дуже багато крові.

"За розкладами і за відчуттями, крові ще буде дуже багато. Чия кров - не показано", - резюмував Денис.

Зазначимо, що він також розповів, скільки ще Росія буде бомбити міста України. За його інформацією, найбільш інтенсивними будуть бої до кінця літа цього року.

Нагадаємо, названо три знаки, у яких налагодиться ситуація з грошима у липні 2022 року.

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