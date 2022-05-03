З ними сімейного щастя не побудувати.

Астрологи виділили топ-5 знаків Зодіаку, представниці яких будуть не дуже хорошими дружинами. З ним навряд чи вдасться побудувати тривалі серйозні відносини, а під вінець їх, як правило, не кличуть.

Стрілець

Стрільці - дуже егоїстичні жінки. Вони не дають своєму супутнику той домашній затишок, якого він так прагне. Якщо чоловік хоче побудувати успішний шлюб з жінкою-Стрільцем, він повинен розуміти, що йому доведеться постійно поступатися цій сильній леді.

Риби

Жінки-Риби в шлюбі проявляють не дуже хороші якості партнерки, тому такі союзи часто розпадаються. Риби дуже примхливі, вибагливі і хитрі. Чоловіки з побоюванням ставляться до таких.

Однак якщо з Рибами і вийде побудувати довгий і міцний шлюб, то вони будуть проявляти свою вірність і відданість сімейним цінностям.

Терези

Ще один найгірший, на думку астрологів, знак Зодіаку для дружини - це Терези. Терези часто дуже скандальні, брехливі і хитрі. Вони далекі від сімейних цінностей, якщо йдеться про те, щоб довести свою правоту. Ваги часто бувають не дуже охайні і вже точно не будуть влаштовувати домашній затишок.

Водолій

Водолії надзвичайно цікаві особистості, проте роль дружин для них абсолютно не цікава.

Вони б хотіли більше свободи, тому вибирають стосунки без зобов'язань. А в ролі дружини жінка-Водолій завжди буде незадоволена умовами і вимогами.

Скорпіон

Скорпіони - досить творчі і багатогранні люди. Зазвичай вони настільки зайняті проєктами і творчістю, що у них залишається мало часу на романтику. Тому якщо ви одружилися на представниці цього знака Зодіаку, про романтику можна забути.

Нагадаємо, раніше астрологи також назвали топ найспокійніших знаків Зодіаку.

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