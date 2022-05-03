Представники даних знаків цінують в житті почуття гармонії і умиротворення.

Не дарма кажуть, що представникам одного знака Зодіаку властиві схожі риси характеру. Астрологи виділили 4 знака, які характеризуються спокоєм по життю.

Телець

Тельці - одні з найбільш неконфліктних. Попри те, що вони цінують власні кордони, їх рідко вийде роздратувати. Вони вважають за краще вирішувати конфлікти шляхом переговорів, а не скандалів і бійок.

Діва

Діви - мудрі і умиротворені. Для них часом гармонія і можливість бути наодинці з самим собою важливіше, ніж з'ясування відносин з іншими. До того ж Діви вміють досить майстерно згладжувати конфлікти між іншими людьми, що робить їх ще більш мудрими і відповідальними в очах друзів.

Водолій

Водолії можуть бути конфліктними тільки в тих випадках, коли їх довели до межі.

Цим знакам не властива запальність через дрібниці і схильність до прояву агресії.

Риби

Риби - вкрай неконфліктний знак. Вони простіше стерплять і промовчать, ніж будуть вступати в сварки, скандалити і доводити свою перевагу. Однак якщо ви їх образите один раз, вони неодмінно це запам'ятають і більше не матимуть з вами ніяких справ.

Нагадаємо, раніше астролог назвала головну зброю України.

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