Їм складно знайти другу половинку і практично неможливо перебувати в тривалих серйозних відносинах.

Астрологи розповіли, які три жіночі знаки Зодіаку приречені на самотність і постійні любовні мелодрами. Ці люди володіють деякими неприємними рисами характеру, які не дозволяють їм адекватно реагувати на життєві ситуації.

Телець

Уродженці цього знака дуже самовпевнені. Вони переконані, що у стосунках тільки вони повинні мати право голосу, вони повинні задавати вектор розвитку цих стосунків. Звичайно, партнеру не подобається, що ті перетягують ковдру на себе, тому починаються сварки і суперечки.

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Рак

У Раків зовсім інша картина. Вони спокійні, неконфліктні, проте цим користуються інші люди. Їх можуть ображати. Вони можуть відчувати на собі булінг і цькування від більш сильного емоційно партнера, який проявляє абьюзивні схильності.

Скорпіон

Скорпіони дуже перебірливі. У своєму бажанні побудувати здорові і надійні відносини вони вималювали ідеал чоловіка, і шукають собі супутника життя за такими критеріями. Скорпіони навіть на хвилину не допускають, що людина теж може мати свої недоліки і вади.

Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, у яких з понеділка почнеться "біла" смуга.

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