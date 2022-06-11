Вони часто закохуються, проте це практично завжди не взаємно.

Астрологи виділили топ-3 знака Зодіаку, представницям яких щастить в кар'єрі, дружбі, роботі, але немає везіння в любові. Саме тому вони часто самотні або нещасні в шлюбі.

Терези

Попри те, що вони дуже жіночні і харизматичні, їм складно підібрати пару. Вся справа в тому, що вони виставляють дуже високі вимоги до свого передбачуваного партнера, і найчастіше ці вимоги залишаються невиправданими. Саме тому жарт про старість з 40-ка кішками для них не смішний, а життєвий.

Водолій

Представниці цього знака дуже люблять свободу і незалежність. Вони готові на все, аби відчувати легкість і власний комфорт.

У гонитві за цим Водолії жертвують своїми відносинами і сім'єю, в результаті залишаються самотніми.

Козеріг

Дівчата і жінки, народжені під цим знаком, дуже прагнуть до успіху і визнання. Саме тому вони часто пригнічують своїх партнерів своєю силою, авторитетом і характером, а ті не витримують конкуренції. Жінки-Козероги - це дуже мужні створення, але, на жаль, часто самотні.

Нагадаємо, астрологи розповіли, якими знаки Зодіаку будуть в старості.

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