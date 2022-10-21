Цим людям пощастить в будь-якій справі і в будь-якому починанні.

Астрологи склали загальний прогноз для всіх знаків Зодіаку до кінця поточного року і розповіли, на які знаки Зодіаку чекає удача. Це означає, що будь-яка справа, якою вони вирішать займатися, матиме хороші позитивні наслідки.

Телець

Цим людям в першу чергу пощастить в кар'єрі. Це може бути якесь розширення своїх навичок, навчання, перехід на нову посаду, просування по кар'єрних сходах або підвищення заробітної плати.

Діва

Діви - дуже творчі особистості. Саме тому їм важливо не стояти на місці і рухатися вперед. З огляду на те, що зовсім недавно у Дів був так званий період "застою", зараз у них відкриються нові можливості, які мотивують робити і намагатися. Не пропустіть класні можливості!

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Терези

Удача буде підстерігати Терезів в питанні виконання мрій. Зірки кажуть, що вони давно мріяли про переїзд. До кінця грудня це бажання може збутися найнесподіванішим чином - вам зроблять пропозицію, яку ви навіть очікувати не могли. Спочатку воно вас шокує, але потім ви зрозумієте, наскільки це було важливо і потрібно саме в цей момент!

Нагадаємо, на вихідних на ці знаки Зодіаку чекають дуже хороші події.

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