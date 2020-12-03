У житті Дів через неперевірені відомості можливі серйозні кризи.

Астролог Влад Росс склав гороскоп на грудень 2020 для Діви і попередив, що представників цього знака Зодіаку будуть зраджувати, підставляти і "кидати".

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У житті Дів через неперевірені відомості можливі серйозні кризи, їх можуть зробити "цапами-відбувайлами", розповів експерт Главреду.

За його словами, поблизу сонячного затемнення (відбудеться 14 грудня) Дівам загрожують проблеми зі здоров'ям, зокрема переломи.

"...погіршаться стосунки з батьками, трапиться сварка з сім'єю. Діві потрібно бути гранично обережною з колегами по роботі, оскільки можливі неприємності, пов'язані зі плітками і чутками...",- сказав Росс.

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Автор: УНІАН