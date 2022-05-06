У травні буде один з найбільш містичних днів року.

Вважається, що п'ятниця, 13-е - це містичний день, коли трапляються нещастя. Однак в це вірять не всі. Проте нумерологи переконані, що саме в цей день кількість поганих подій збільшується, тому фахівці склали рекомендації того, від чого краще відмовитися.

Перше, про що просять нумерологи - не давати в цей день в борг. Фінансову допомогу можна надати на наступний день, але не 13-го числа, оскільки так можна закликати у своє життя фінансову невдачу.

Крім того, нумерологи кажуть, що в цей день нікому не можна розповідати про свої сни. Особливо якщо вірите в те, що сни з четверга на п'ятницю завжди віщі. Якщо ви розповісте про це іншій людині, то потім можете втратити свої життєві сили.

У цей день також варто уникнути сварок і конфліктів. Попри те, що в п'ятницю, 13-го у більшості людей спостерігається підвищена емоційність, варто намагатися це контролювати і не піддаватися на провокації.

Спеціалісти закликають відмовитися від імпульсивних покупок і серйозних поїздок. А якщо перенести подорож не вдасться, то слід бути особливо уважним на дорозі.

Нагадаємо, астролог назвав точні дати, коли Україну можуть бомбити.

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