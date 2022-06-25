Експерт назвала головні події, яких варто очікувати знакам Зодіаку.
Овен
Овнам в липні нудьгувати не доведеться. Астрологи прогнозують їм чимало яскравих зустрічей і розваг. Однак не варто забувати про роботу і важливі справи, щоб не "випадати" з ритму і не зіпсувати репутацію перед начальством.
Телець
Тельців чекають професійні успіхи. Однак зірки кажуть: будьте готові до змін у житті. Причому відбуватися вони будуть швидко.
Близнюки
Ці знаки Зодіаку в майбутньому місяці досягнуть успіху у вивченні чогось нового і зможуть легко знаходити контакти просто з усіма. Також вони захочуть в чомусь проявити себе і блиснути перед оточуючими.
Рак
У липні 2022 року Раки зможуть продемонструвати близьким свої творчі можливості. Також представників даного знака Зодіаку чекає прийняття доленосного рішення. Найбільш вдалі дні для цього-10, 11, 15, 20 і 27 число.
Лев
Леви, для вас Липень буде плідним і насиченим на події. Перша сфера, в якій відбудуться зміни - любовна.
Не варто противитися тому, що відбувається. Довіртеся долі і зіркам.
Діва
Таролог стверджує, що для Дів перша половина місяця буде вкрай складною. Може створитися враження, що кожен день-понеділок. Проблеми на роботі і конфлікти з сім'єю закінчаться близько 10-12 числа.
Терези
Терези, якщо ви давно хотіли кудись поїхати, то сміливіше пакуйте валізи. Весь місяць буде сприятливим для вас і ваших планів. Беріть з собою другу половинку.
Скорпіон
Скорпіонам вже в першій третині Місяця вийде купити те, про що вони давно мріяли. Та ще й напевно з хорошою знижкою. Фінансовий успіх полягає ще і в тому, що вийде значно примножити накопичення.
Стрілець
Стрільці, готуйтеся до змін! На особистому фронті настає світла смуга. Деяких представників даного знака чекають цікаві поїздки, інших - нові корисні контакти.
Козеріг
Уродженців даного знака чекають труднощі в справах, безліч проблем, які краще вирішувати в міру їх надходження.
У липні краще не починати ніяких проектів і намагатися не проводити важливі угоди.
Водолій
Їх чекає Творчий прорив, перезавантаження, відпочинок. Якщо Водолії в липні йдуть у відпустку, то вони точно проведуть його з користю для себе і зможуть переосмислити своє життя, що мотивує їх на нові плани, звершення і досягнення. Є шанс зустріти другу половинку, з якою все буде по-справжньому.
Риби
Риб чекає повна зміна обставин. Це може бути переїзд або затяжне відрядження. У липні буде маса напружених і небезпечних днів. Найбільш складні-3, 7, 16, 18 і 25 число.
Нагадаємо, астрологи розповіли, коли жінки виходять заміж, судячи зі знаку Зодіаку.
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