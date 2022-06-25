До всіх любов приходить індивідуально, проте зірки все ж здатні передбачити деякі доленосні моменти.

Заздалегідь передбачити коли людина вступить в шлюб неможливо. Однак астрологи запевняють - приблизний вік можна визначити за датою народження і знаку Зодіаку людини. УНІАН розповість, коли різні знаки зодіаку виходять заміж.

Овен

Вони відносяться до найбільш нетерплячих людей, саме тому швидко приймають рішення і з дитинства мріють піти під вінець. Часто це відбувається у віці 19-22 років. Однак Овни ще й раніше за всіх розлучаються.

Телець

У порівнянні з Овнами Тельці досить повільні і не кидаються на перших зустрічних. Вони укладають шлюб близько 30 років.

Близнюки

Близнюки найчастіше виходять заміж після 36 років. Попри такий пізній вік, вони з тих, кому вдається укласти шлюб "раз і назавжди".

Рак

Раки мріють зустріти чоловіка свого життя рано. Під вінець йдуть в період з 23 до 25 років.

Лев

Леви дуже себе люблять, тому за кого попало заміж не підуть.

Вони схильні йти під вінець досить пізно - в 40-41 рік.

Діва

Практично всю молодість вони зайняті пошуком себе і побудовою кар'єри, тому час на весілля знаходиться лише в 27-29.

Терези

Попри те, що перший шлюб у них трапляється близько 20 років, він часто розпадається в перші три роки свого існування. Потім може бути другий і навіть третій.

Скорпіон

Вони можуть побудувати міцну сім'ю в будь-якому віці, тому що люблять "перебирати варіанти". Часом до 25 років у них за плечима може бути не один шлюб.

Стрілець

Стрільці дуже люблять свободу, тому змусити їх надіти біле плаття виходить не раніше 35 років, а то і старше.

Козоріг

Позмагатися зі Стрільцями в волелюбності можуть хіба що Козероги, чия нога не переступає поріг РАГСу до 40 років.

Водолій

Вони характеризуються підозріливістю і бажанням гуляти, тому на серйозні відносини вирішуються тільки після сорока років. Тоді ж і йдуть під вінець.

Риби

Найбільш ідеальний вік для заміжжя-27 років.

Нагадаємо, названо 5 знаків Зодіаку, яким завжди щастить.

Вас також можуть зацікавити новини: