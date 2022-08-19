Їм слід берегти себе і прислухатися до дзвіночків від організму.

Відомий таролог попереджає Козерогів і Левів про те, що кінець серпня може бути дуже стресовим і напруженим. Найперше, на що їм слід звертати увагу - це їхнє здоров'я. Організм буде посилати тривожні дзвіночки, які ні в якому разі не можна ігнорувати.

Козеріг

Любителі теплої погоди і тепличних умов можуть переохолодитися десь і захворіти. У такому випадку важливо дати своєму організму можливість відпочити. Якщо відчули симптоми застуди, відпросіться з роботи і скасуйте свої плани - слід відлежатися.

Також у Козерогів старшого віку можуть бути проблеми з тиском на фоні стресів. Спробуйте відгородити себе від негативних емоцій і відволіктися на щось.

Лев

Те, що ви дуже багато часу витрачаєте на роботу і супутні завдання, дасть про себе знати. Згідно з прогнозами таролога, можуть проявлятися перші симптоми хронічної втоми або навіть емоційного вигорання. Бережіть себе і свої сили. Врятувати ситуацію може тільки хороший відпочинок, під час якого ви не будете переживати про роботу.

Нагадаємо, названо 3 знака Зодіаку, які зіткнуться з проблемами на роботі.

Вас також можуть зацікавити новини: