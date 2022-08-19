Останні півтора тижні серпня принесуть турботи трьом знакам Зодіаку. Так, Риби, Овни і Терези будуть повністю занурені в трудові негаразди. Що на них чекає - читайте в матеріалі УНІАН.
Риби
Зірки пророкують вам конфлікти з керівництвом. Можливо, вони будуть пов'язані з невиплатою або з несвоєчасною оплатою заробітної плати. Експерти стверджують, що потрібно наполягати на своєму і не дозволяти іншим знецінювати вашу працю.
Овен
Можливо, у Овнів будуть конфлікти з колегами або керівництвом. У деяких представників даного знака конфлікт не новий, а досить тривалий.
Він тягнувся як сніжний ком, але в найближчі два тижні ситуація вирішиться. У гіршу або кращу для вас сторону - покаже час.
Терези
Проблеми на роботі у Терезів стануть причиною для зміни трудової діяльності. Багато уродженців даного знака не просто звільняться, а й зовсім підуть з професії, щоб освоїти щось нове.
Нагадаємо, астролог назвав знаки Зодіаку, які позичають гроші і не віддають.