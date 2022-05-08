Не у всіх ці зміни будуть позитивними.

Коридор затемнень і місячне затемнення в травні 2022 року відіб'ється на фінансовому благополуччі всіх знаків Зодіаку. Астрологи виділили п'ять знаків, хто відчує зміни найбільше.

У лютому відбудеться кармічне з'єднання Венери і Марса. Кого чекають масштабні грошові прориви?

Стрілець

Кармічне з'єднання Марса і Венери буде відбуватися у вашому секторі особистих доходів і ресурсів. Це говорить про те, що представники даного знака Зодіаку можуть отримати премію, підвищення заробітної плати або повернення давнього боргу. Іншими словами - очікується прихід коштів, який не входить у ваші плани.

Близнюки

Близнюків в травні 2022 року чекають витрати. Однак їх варто назвати скоріше інвестицією.

Розташування зірок і планет говорить про те, що дана інвестиція буде вельми успішною і в перспективі принесе хороший дохід.

Телець

Тельців чекає в травні-початку червня подорож, яка зажадає значних фінансових вкладень. Попри те, що поїздка буде обумовлена хорошими подіями, грошей витратити доведеться чимало.

Скорпіон

Для Скорпіонів Плутон і Марс з'єднуються з Венерою в секторі вашої освіти, подорожей, документів і пересувань. Це говорить про те, що вас чекають серйозні фінансові вкладення у власну освіту, розвиток, можливо, в здоров'я. Однак не варто на цьому скупитися - відпускайте ці гроші легко, якщо хочете, щоб вони повернулися.

Овен

Для Овнів зірки і планети прогнозують зміну соціального статусу. Це може бути отримання спадщини або нової, більш високооплачуваної роботи. Крім того, може бути і зміна громадянства після переїзду в іншу країну. Це все може трапитися в травні або початку червня.

Нагадаємо, названі найхитріші жінки за знаком Зодіаку.

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