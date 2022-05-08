Вони люблять маніпулювати тими, хто їх оточує.

Астрологи назвали топ знаків Зодіаку, представниці яких характеризуються особливою хитрістю і умінням домагатися свого будь-якими шляхами. При спілкуванні з такими слід бути гранично обережними і уважними.

Овен

Представниці даного знака звикли діяти рішуче і прямо. Якщо вони поставили собі за мету, то будуть домагатися її всіма можливими методами, вдаючись навіть до хитрощів і всіляких хитрощів.

Стрілець

Стрільці найчастіше відкриті, їх емоції завжди на обличчі, тому підступність і брехня - це не про них.

Ось тільки зрідка вони можуть хитрувати, щоб домогтися бажаного. Найчастіше це хитрість без злого умислу, проте варто пам'ятати, що уродженці даного знака схильні до того, щоб щось недоговорювати.

Лев

Левиці занадто благородні для того, щоб плести інтриги або виношувати підступні плани. Єдине, чим вони не гребують, так це відкритими маніпуляціями, особливо в спілкуванні з протилежною статтю.

Близнюки

Близнюки - двоїстий знак, тому не дивно, що одним з якостей є лукавство. Однак лукавими є представники цього знака не з усіма - тут все ситуативно. Через їх мінливості в настрої і характері, вони досить часто конфліктують з оточуючими, а щоб налагодити контакт, можуть вдаватися до хитрощів і маніпуляцій різного роду.

Нагадаємо, таролог назвала міста, які можуть бомбити окупанти незабаром.

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