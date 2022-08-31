Валентина Віттрок розповіла про вплив ретроградності деяких планет.

Як пише у своєму блозі відомий астропсихолог Валентина Віттрок, перший осінній місяць відрізняється від інших своєю повільністю і нелогічністю.

"Повітря застигає і все життя ніби завмирає. 7 планет Сонячної системи з 9, включаючи логічний Меркурій, знаходяться в ретроградному русі. Однак до 10-го вересня він ще щосили проявляє активність і намагається внести свою лепту дипломатично і красиво, адже проходження Меркурія по Терезам - це перш за все, естетика спілкування, високий склад і тонкі компліменти", - поділилася експерт.

Оскільки в цілому Меркурій відповідає за подорожі і комунікації, то в період його ретроградності можуть виникнути подібні проблеми: затори, запізнення або скасування рейсів, збій комп'ютерних програм, ДТП. Саме тому Віттрок говорить про те, що важливо бути відповідальними і уважними.

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Також вона додала, що ключова фраза ретроградного Юпітера: "Не беріть те, що вам не належить".

"Ретроюпітер в Овні - хамуватий і агресивний. Суспільство має відрізати такий прояв. РетроСатурн змушує робити нас небажану, але необхідну роботу. У серпні були руйнування багатьох конструкцій, в тому числі і соціальних, зараз час реконструювати... Якщо Плутон є асенізатором або нігілятором, то Сатурн певний прибиральник в Сонячній системі. Удвох ця парочка прибирає в суспільстві багато, а в минулих століттях гинули цілі народи масово і нещадно завдяки Сатурну і Плутону", - додала експерт в сфері астропсихології.

Нагадаємо, астролог Віттрок назвала найбільш небезпечні числа вересня.

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