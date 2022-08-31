Експерт каже, що з 4 по 7 вересня Марс буде в фазі, що приносить руйнування.

Відомий український астролог Валентина Віттрок дала прогноз на вересень. Так, на її думку, найбільш небезпечними датами на початку місяця будуть 4, 5, 6 і 7 вересня. У ці дати можливі катастрофи.

"4-7 вересня Марс стає на вісь катастроф. Місяць транзитом йде по Козерогу, проходячи з'єднання з Плутоном в 27-му градусі. Народженим 17-го січня буде не солодко... Марс з'єднується зі зловісною зіркою Альдебаран (око Бика) на осі катастроф. Згадуючи історію, таке з'єднання "принесло" пожежа Собору Паризької Богоматері. На цій же осі катастроф Марс проявить себе ще в грудні 2023-го, з'єднуючись із зіркою Антарес (серце Скорпіона)", - написала у своєму Facebook-блозі Віттрок.

Відео дня:

Нагадаємо, астрологи попередили ці знаки Зодіаку про небезпеку в повню 10 вересня. Їм варто уникати небезпечних ситуацій і, по можливості, залишатися в цей день вдома.

Також УНІАН писав, що астролог Віттрок назвала тимчасові рамки підвищеної небезпеки в Україні.

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