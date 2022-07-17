Стало відомо, коли Україна переможе Росію / ілюстративне фото facebook.com/okPivden

Таролог Олена Бюн розповіла, що чекає на Україну восени 2022 року. Так, експертка вважає, що восени активні бойові дії будуть зупинені. 

"Будуть спостерігатися кроки виходу з тієї болісної ситуації, коли все в одну мить перевернулося з ніг на голову", - коментує Бюн. 

Також, уточнює Олена, карти говорять про переговори, які можливі в цей період. 

"Може бути ситуація закінчення "гарячої фази" восени, виведення військ і обговорення всієї цієї ситуації. Потрібно обговорити багато чого, є нюанси. Це і повернення всіх територій, і виплата Росією компенсації (репарації, - ред). Це не швидкий процес, але коли все це обговориться, тоді і буде мир", - сказала експерт. 

Однак попри всі моменти обговорень, результат буде однозначно успішним для України. 

"Ця осінь буде досить успішною для України. Наближається якась слава і здійснення задуманих планів. Але дуже важлива обачність. Швидше за все, це стосується переговорів з Росією", - резюмувала Олена Бюн. 

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