Таролог Олена Бюн розповіла, що чекає на Україну восени 2022 року. Так, експертка вважає, що восени активні бойові дії будуть зупинені.
"Будуть спостерігатися кроки виходу з тієї болісної ситуації, коли все в одну мить перевернулося з ніг на голову", - коментує Бюн.
Також, уточнює Олена, карти говорять про переговори, які можливі в цей період.
"Може бути ситуація закінчення "гарячої фази" восени, виведення військ і обговорення всієї цієї ситуації. Потрібно обговорити багато чого, є нюанси. Це і повернення всіх територій, і виплата Росією компенсації (репарації, - ред). Це не швидкий процес, але коли все це обговориться, тоді і буде мир", - сказала експерт.
Однак попри всі моменти обговорень, результат буде однозначно успішним для України.
"Ця осінь буде досить успішною для України. Наближається якась слава і здійснення задуманих планів. Але дуже важлива обачність. Швидше за все, це стосується переговорів з Росією", - резюмувала Олена Бюн.
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