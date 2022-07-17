На думку Олени Бюн, це може статися вже восени 2022 року.

Таролог Олена Бюн розповіла, що чекає на Україну восени 2022 року. Так, експертка вважає, що восени активні бойові дії будуть зупинені.

"Будуть спостерігатися кроки виходу з тієї болісної ситуації, коли все в одну мить перевернулося з ніг на голову", - коментує Бюн.

Також, уточнює Олена, карти говорять про переговори, які можливі в цей період.

"Може бути ситуація закінчення "гарячої фази" восени, виведення військ і обговорення всієї цієї ситуації. Потрібно обговорити багато чого, є нюанси. Це і повернення всіх територій, і виплата Росією компенсації (репарації, - ред). Це не швидкий процес, але коли все це обговориться, тоді і буде мир", - сказала експерт.

Однак попри всі моменти обговорень, результат буде однозначно успішним для України.

"Ця осінь буде досить успішною для України. Наближається якась слава і здійснення задуманих планів. Але дуже важлива обачність. Швидше за все, це стосується переговорів з Росією", - резюмувала Олена Бюн.

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