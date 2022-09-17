Експерт в сфері карт таро Олена Бюн поділилася інформацією, отриманою в ході розкладу на картах.

Зараз дуже багатьох хвилює доля Маріуполя - місто з перших днів повномасштабної російської агресії знаходиться в блокаді, його практично повністю знищили, розбили всю інфраструктуру і житловий фонд. Таролог Олена Бюн зробила розклад і розповіла, на що слід чекати на цьому напрямку.

"Всі плани, над якими зараз працює російське командування, російське телебачення, - це все ілюзія. І якийсь такий міф, омана, все розвіється. Якщо вони сподіваються на те, що ця територія Маріуполя залишиться їм, вони глибоко помиляються. З боку українських збройних сил тут будуть досить цікаві дії. Я не хочу про це говорити, але по долі Маріуполь повернеться під український прапор", - прокоментувала Олена.

Вона передбачила, що на портове місто очікує відновлення і мир.

"Карти кажуть, що це вистраждане місто. Але це місто буде відновлено. І ще, чому це місто змітали з лиця землі? Там є якісь дорогоцінні метали, поклади. Можливо, десь поруч з Маріуполем", - резюмувала Олена Бюн.

Нагадаємо, нещодавно відомий екстрасенс Макс Гордєєв відповів, чи будуть окупанти знову "накривати" всю Україну ракетами.

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