Макс Гордєєв зробив розклад на картах таро і отримав дуже оптимістичний прогноз.

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв відвідав шоу "Слава+Таня", де відповів щодо обстрілів великих міст України. Так, карти кажуть, що окупанти не будуть бити по відносно безпечних містах країни, як це було раніше.

"Ні, нуль. Малоймовірно. Але все таки випадає карта повішеного. Це говорить про те, що стан зараз підвішений. Тобто ще ми маємо ситуацію в такому стані, і потрібно трохи почекати", - сказав Макс Гордєєв.

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Також експерт додав, що найбільше спроб наступу загарбники роблять зараз на східному напрямку. У питанні про долю Сходу України йому випало колесо фортуни з цифрою десять.

Він пояснив, що ВСУ посміхнеться удача в питанні просування по лінії фронту і повернення населених пунктів під контроль Києва. Відносно десятки він припускає, що вирішальний момент може бути або в десятому місяці (жовтень), або через десять місяців (червень 2023 року).

Нагадаємо, екстрасенс Макс Гордєєв відповів, коли повністю звільнять Схід України.

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