УНІАН зібрав найбільш актуальні прогнози езотериків.

Астрологи дають різний прогноз по тому, коли закінчиться війна в Україні. Однак більшість тарологів і екстрасенсів запевняють, що до кінця 2022 року будуть обстріли і зіткнення. УНІАН зібрав топ-3 популярних думки.

Анна Єфремова

Експерт запевняє, що перемога точно буде за Україною. Росія повністю не захопить всі українські міста і отримає потужну відсіч від військових.

Єфремова стверджує, що до кінця року в різних регіонах країни будуть так звані "спалахи" - бої або обстріли.

"Третя світова війна в 2022 році не почнеться, оскільки сильне положення Юпітера в Рибах цього не допустить. Але спалахи агресивних дій, погрози, провокації ми ще будемо спостерігати в різних частинах світу. Причиною цього є все той же Сатурн, який зараз в Козерозі, плюс до всього весь 2022 рік йде по накшатрі, якою управляє Марс (планета агресії, конфліктів, військових дій)", - заявила екстрасенс.

Людмила Хомутовська

Таролог стверджує, що головне завдання ЗСУ - не відступати. Ситуація буде напруженою, але для України випала карта фортуни, що безумовно принесе удачу і успіх.

"Буде якась правда, яку від нас приховували. Це не зараз... Це стосуватиметься і війни, і державної зради, і фінансів", - прогнозує експерт.

Ангеліна Вакулина

Астролог говорить, що на кілька міст України чекають сильні обстріли з боку окупантів. І навіть закликає евакуюватися.

"На Нову Каховку чекають найсильніші обстріли, особливо вночі. Зрада, біль, сльози, шантаж. Ці люди (російські окупанти, - ред) будуть покарані і дуже скоро. По можливості - евакуюватися, їхати. Буде багато жертв і руйнувань", - прокоментувала Ангеліна Вакуліна.

Нагадаємо, таролог попередила українців про повторний наступ РФ.

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