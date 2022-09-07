Експерти кажуть, що восени відбудеться низка важливих подій.

УНІАН зібрав думки чотирьох астрологів щодо теми війни в Україні. Всі вони стверджують, що восени відбудуться ключові події, які ще раз підтвердять перевагу України.

Олена Стеценко

Мольфарка переконана, що до кінця поточного року війна точно не закінчиться. Однак вона обрадувала ймовірністю звільнення частини українських земель.

"Зараз тільки починається перевага ЗСУ над російськими військовими... До Нового року будуть звільнені частково Запорізька та Херсонська області", - сказала Стеценко.

Відео дня

Також мольфарка додала, що бої триватимуть до Великодня 2023 року. Атаки і напади з боку Росії можуть відбуватися ще протягом трьох з половиною років.

Наталія Власенко

Прогноз про звільнення Херсона дала і ще одна астрологиня. Так, Наталія Власенко заявила, що бачить енергію просувань на цьому напрямку восени, проте говорити про деокупацію можна буде з 2023 року.

"Це місто з проявленою енергією Близнюків. Люди там добрі, допомагають іншим, товариські, допитливі і дуже люблять руху і поїздки. Жителі Херсона, ппри зовнішню гнучкість, мають сильний характер, як правило, не егоїстичні, а схильні допомагати, живити інших людей... Мені більше здається, що це (деокупація, - ред) може бути в районі березня-квітня 2023 року", - додала астролог.

Ірина Звягіна

Відомий астролог заявила, що 23 вересня 2022 року буде один з ключових моментів у війні, розв'язаній Росією.

"Це центральний акцент вересня, в ньому є резонанс з динамікою гороскопу України на початок війни 24 лютого. Точки осіннього рівнодення знаходяться в тому ж градусі, що і прогресивне Сонце гороскопу України. Скажу так-те, що станеться навколо цього дня, багато в чому визначить подальший хід війни", - прокоментувала Звягіна.

Людмила Хомутовська

У той же час прогноз Людмили Хомутовської збігся зі словами Звягіної. Так, Хомутовська зазначила, що на Україну чекають серйозні бої за території. Як і її колега, вона стверджує, що переломним може бути кінець вересня.

"На Україну восени чекають великі бої. При цьому у нас буде величезна кількість перемог, до яких йшла наша країна. Потрібно розуміти, що все це буде хвилеподібно - десь ми будемо на висоті, десь нам буде важко. До цього потрібно приготуватися, і спокійно на це реагувати", - сказала експерт.

Експерт в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, що агресивна фаза війни може стартувати вже наприкінці вересня цього року після отримання зброї.

"Після того як Україна отримає ленд-ліз, ми увійдемо в агресивну фазу війни. Це буде в кінці вересня", - сказала екстрасенс.

Нагадаємо, екстрасенс передрік росіянам "судний день" і назвав найнебезпечніші області.

Вас також можуть зацікавити новини: