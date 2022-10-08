Експерт попереджає, що окупанти будуть намагатися помститися за те, що зруйнували міст.

Екстрасенс Макс Гордєєв спрогнозував найближче майбутнє у війні в Україні. Так, в ексклюзивному коментарі УНІАН він зазначив, що Росія точно завдаватиме удари у відповідь на те, що Кримский міст зазнав руйнувань.

Втім руйнування мосту стало відправною точкою для жителів Криму і долі півострова загалом.

"Ситуація буде дуже насиченою. Перше, що випадає - це карта гніву, злості. Це каже про те, що дуже багато людей зараз почнуть говорити про це, і після цього вибуху починається дуже важкий період саме для Криму. Це була така точка відправлення дуже сильних змін саме в Криму. Як я і попереджав у своєму передбаченні до того, що саме росіяни підірвуть цей міст. Тобто ця ситуація виникла не так, як деякі кажуть, що це вандали або випадковість. Це запланована акція саме росіян. Але вони не розуміють, що ця ситуація зараз зіграє нам на руку", - сказав Гордєєв. Відео дня

Він підкреслив, що жителям великих міст зараз не можна ігнорувати повітряні тривоги, оскільки Росія буде "накривати" снарядами великі міста.

"Росія 100% буде намагатися показувати, що вона щось нам зробить за це. Так, будуть якісь аспекти негативні, вона буде робити щось в нашу сторону, це 100%. Далі будуть страждати Запоріжжя, Дніпро, Одеса та Київ може навіть. Вони дійсно можуть планувати якісь масові атаки. Треба буде в цих аспектах дуже і дуже обережними", - додав Гордєєв.

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