Першим небезпечним періодом буде друга половина січня-перша третина лютого.

Астролог Влад Росс склав гороскоп 2021 і попередив, що першим небезпечним періодом буде друга половина січня – перша третина лютого.

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На початку наступного року можливі природні катаклізми, катастрофи, народні хвилювання, вбивства і військові конфлікти, розповів Росс "Главреду".

Співрозмовник додав, що в перші місяці 2021-го прогнозуються вибухи і пожежі.

"...держави можуть зазнати величезних фінансових втрат при ліквідації наслідків будь-яких катастроф і аварій. Неминуча тряска в економічному секторі. Помилки в цей період спричинять важкі наслідки...", - сказав астролог.

Раніше астролог склала гороскоп на січень для всіх знаків Зодіаку.

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Автор: УНІАН