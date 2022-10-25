Експерти в сфері астрології розповіли, яким людям варто очікувати позитивних змін з початку нового місяця.

Початок нового місяця - це завжди якийсь білий аркуш, на якому можна малювати свої події. Однак не завжди людина сама розпоряджається своєю долею - часто за неї вирішують зірки. Розповідаємо, кому з 1 листопада зірки і планети пророкують світле майбутнє.

Близнюки

Це перший знак, який астрологи називають у списку щасливчиків листопада. Як стверджують експерти, у цих людей будуть контрастні події: раніше у них довгий час були якісь розчарування і з'ясування, а зараз будуть позитивні новини, нові контакти, знайомства, примирення з тим, з ким давно сварився.

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Примітно, що хороший виток у Близнюків буде і у фінансовій сфері - на них чекає якийсь новий етап, премії, підвищення по роботі, розширення бізнесу.

Лев

Радісні новини зірки пророкують Левам в плані особистого життя. Тут можуть бути романтичні побачення, початок відносин, пропозиція руки і серця, весілля, розпис, вінчання, поповнення в родині, новина про вагітність, новина про те, що у людини є якісь родичі, про яких той не знав.

Водолій

Астрологи кажуть, що у уродженців цього знака будуть якісь моменти, пов'язані з публічністю. Вони обов'язково будуть нести позитивне забарвлення. Це може бути якийсь виступ на заході або прийняття участі у важливому івенті. Також це може бути ваше особисте свято, на яке ви запросите безліч друзів.

Нагадаємо, названо головних везунчиків тижні, які витягнуть щасливий квиток.

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