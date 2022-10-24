Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких чекає щастя в період з 24 жовтня по 30 жовтня.

Попри коридор затемнень, який всі так активно обговорюють, у декількох знаків Зодіаку в останній тиждень жовтня все буде просто чудово. Кого це стосується - читайте в матеріалі УНІАН.

Близнюки

Судячи зі становища планет і зірок, кардинальних змін вам очікувати не варто, проте будуть якісь незначні новини і деталі, від яких у вас підніметься настрій. Можливо, ви самі захочете себе чимось порадувати, влаштуєте собі позачерговий вихідний, купите щось приємне.

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Однак і доля в цей тиждень буде до вас дуже прихильна: всі справи, які ви будете вести, знайдуть успіх, а всі думки, які будуть відвідувати протягом зазначеного періоду, обов'язково реалізуються.

Водолій

Ще один щасливчик тижня - Водолій. Зірки кажуть, що вони давно хотіли щось придбати. Період з 25 по 31 жовтня вважається сприятливим для покупок низької і середньої цінової категорії, тому якщо ваше бажання вписується в ці рамки, то приймайте рішення без роздумів.

Також у Водоліїв буде дуже романтичний настрій, який дозволить вирішити сімейні негаразди. Уродженці цього знака Зодіаку будуть проводити вечори в приємній компанії з людиною, яку він любить і цінує. Саме це і є справжнім щастям для таких людей.

Нагадаємо, астрологи розповіли, у яких знаків Зодіаку після затемнення 25 жовтня починається "біла смуга".

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