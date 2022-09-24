Експерт каже, що пауза з боку РФ може бути пов'язана з тим, що у них простежується нестача озброєння.

Таролог Анна Єфремова зробила розклад по війні в Україні на 2023 рік. Експерт каже, що бойові дії продовжаться, і навесні будуть переломні події.

"Війна продовжиться в 2023 році і ми її дуже сильно будемо відчувати. Зрозуміло, що це депресії, переживання, госпіталізація і так далі. Війна триває. Але тут же випали ще дві карти з колоди, які говорять про те, що весна 2023 року принесе свій певний результат", - сказала Єфремова.

Згідно з прогнозом на перше півріччя, РФ може взяти паузу у війні через нестачу озброєння. Однак розслаблятися таролог не радить.

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"Силовий метод впливу, спроби домовитися приносять негативні наслідки і великі руйнування. Може бути якась невелика пауза перед наступом. Чому пауза виникає? Тому що брак ресурсу як такого. Це ми говоримо про Росію щодо України. РФ може взяти паузу на якийсь проміжок часу", - пояснила таролог.

"Пауза з обманним підтекстом, тому що у Росії імперські амбіції. "Я все одно хочу завоювати, я все одно хочу забрати будинок, я все одно хочу забрати землю!" Але настрої імператора трохи похитнуться", - додала Анна Єфремова.

Нагадаємо, астролог назвала дату, коли в Україні закінчиться "гаряча" фаза війни.

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