Експерт вважає, що переломний момент настане вже в жовтні цього року.

Український астролог Яна Езотеричка дала оновлений прогноз щодо війни в Україні. Експерт вважає, що бої на території нашої країни можуть тривати до середини 2023 року. Однак "гаряча" фаза закінчиться раніше. Подробицями своїх прогнозів вона поділилася на YouTube-каналі.

"Гаряча фаза війни може закінчитися 28 жовтня. Може бути не все дату в дату, але у нас буде ретроградний Марс 28 жовтня, І Бог війни сповільнюється. Це не означає, що буде повне завершення війни, але буде уповільнення гарячої фази", - сказала Яна Езотеричка.

Астролог додала, що до цього часу окупанти покинуть ще деякі населені пункти. Шлях звільнення в цілому буде важкий, але, за словами Яни, важливо протриматися до кінця грудня.

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"Ми маємо дуже важкий шлях. Ті, хто хотів повернутися в Україну, потрібно повертатися зараз або вже до кінця війни. До Нового року Росія буде дуже часто просити переговори. Карти показують, що армія РФ буде намагатися відійти від деяких територій", - сказала Яна.

Також вона прокоментувала проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях. Вона каже, що це частина хитрого плану загарбників.

"Це повне насильство над людьми. Швидше за все, вони не зможуть провести "референдум" і карти показують, що це буде повний провал", - додала астролог.

Нагадаємо, екстрасенс відповіла, коли для Росії настане розплата за війну і звірства.

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