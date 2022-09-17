Експерти розповіли, кому варто побоюватися за свій фінансовий стан.

Відомий астролог розповів, що жовтень 2022 року стане вкрай невдалим для двох знаків Зодіаку. Відіб'ється це на добробуті. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Лев

Експерт стверджує, що у уродженців цього літнього знака можуть бути непередбачені витрати, пов'язані зі здоров'ям. Це можуть бути як витрати на лікування або аналізи, так і дорогі походи до представників б'юті-індустрії. Можливо, у Левів виникне бажання кудись поїхати, вони витратять на це багато грошей, але очікування не виправдаються.

Ще однією можливою статтею великих витрат для Левів може бути нерухомість. Це або переїзд, або проблеми з власним житлом, що вимагають термінового ремонту.

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Риби

У Риб може зникнути або повністю джерело доходу, або одна його частина. Ці люди відчують дуже сильну демотивацію на тлі того, що тепер їх старання і праця не приносять достатньо матеріальних благ.

Також астролог каже, що може виникнути потреба дати в борг рідним. Найімовірніше, борг вам вже не повернуть. Тому подбайте про те, щоб зробити хоча б мінімальний запас коштів вже зараз.

Нагадаємо, названо найгірших дружин за знаком Зодіаку, від яких потрібно бігти подалі.

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