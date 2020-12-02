2 грудня - 336-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 29 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 19 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 2 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день комп'ютерної грамотності, День фортуни, Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

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У США - День спеціальної освіти, День прогулів, День безпечної бритви, День дворняги, День оладок, у Новій Зеландії - День шльопанців, в ОАЕ - День Незалежності, у Лаосі - Національний день, на Кубі - День революційних збройних сил.

Пам'ятні дати 2 грудня, річниці та події

2 грудня 1409 був відкритий Лейпцизький університет.

У 1804 році Наполеон I Бонапарт проголосив себе імператором Франції.

У 1939 році відбулося відкриття Міжнародного аеропорту ім. Фіорелло Ла Гардіа в Нью-Йорку.

У 1942 році Енріко Фермі отримав першу контрольовану ланцюгову ядерну реакцію. Енріко Фермі - італійський фізик, найбільш відомий завдяки створенню першого в світі ядерного реактора, який зробив великий внесок у розвиток ядерної фізики, фізики елементарних частинок, квантової і статистичної механіки. Вважається одним із "батьків атомної бомби".

2 грудня 1971 року в східній частині Аравійського півострова, на узбережжі Перської та Оманської заток, було утворено федеративну державу Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Спочатку до неї ввійшли 6 еміратів: Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Аджман, Ель-Фуджайра та Уммель-Кайвайн, а 23 грудня 1971 року до них приєднався Рас-ель-Хайма. Державний устрій Об'єднаних Арабських Еміратів являє собою унікальне поєднання республіканського і монархічного ладу. Держава очолюється еміром Абу-Дабі, уряд - еміром Дубая. Населення ОАЕ налічує зараз більш як 5 мільйонів людей. Практично всі громадяни ОАЕ - мусульмани, 85% з яких - суніти, і 15% - шиїти. Сьогодні основну робочу силу в ОАЕ складають іноземці, а з корінних жителів на деяких роботах задіяно лише 25-30%. Економіка країни заснована на видобутку нафти і газу, надходження від експорту яких складають близько половини національного бюджету.

У 2010 році через сильну пожежу, що спалахнула в лісах гори Кармель, загинули 44 людини, переважно - ізраїльські поліцейські.

У 2010 році на iPhone був запущений месенджер Viber.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 грудня вшановує пам'ять святого Авдія. У народі вірили, що Авдій є небесним покровителем домашнього господарства і сімейного добробуту. За це святого прозвали Радетелем.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися, смітитися, підвищувати голос, щоб не викликати бісів. Люди намагалися сидіти вдома, ближче до теплої печі, щоб уберегтися від застуди.

Прикмети на 2 грудня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ясне небо - до морозів, тьмяне - до відлиги;

- йде сніг і сильні пориви вітру - зима буде холодною, як і початок весни;

- вітер різко змінюється - незабаром зіпсується погода.

2 грудня іменини

Іменини у Адріана, Герасима, Сергія і Дениса.

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Автор: Нана Чорна