2 січня - 2-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 363 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 20 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 2 січня 2021

Цього дня в світі відзначаються День м'яких подушок, День мотивації і натхнення, День наукової фантастики, Новий мяу-рік у кішок, Всесвітній день інтроверта, День швейцарського сиру.

У США - День особистого тренера, День профітролей, День шведського столу, в Чорногорії - куряче Різдво, у Бутані - День зимового сонцестояння, на Гаїті - День предків, у ПАР - Карнавал Капсе-Клопсе, у Швейцарії - День святого Бертольда.

Пам'ятні дати 2 січня, річниці та події

Читайте такожСвята у січні 2021: які дати відзначатимуть українці в перший місяць нового рокуУ цей день в 1839 році Луї Дагер, французький художник, хімік і винахідник, один із творців фотографії, здійснив першу в історії фотозйомку Місяця. У серпні того ж року процес отримання дагеротипу був презентований широкій громадськості. Через рік, у 1840 році, першу фотографію місяця через телескоп зробив американець Дрейпер. У 20 столітті наукові дані підтвердили, що Місяць є типовим для Сонячної системи природним супутником. Його порита кратерами поверхня - безплідний світ без води й атмосфери. У цьому безпосередньо переконалися американські астронавти, які у 1969-1972 роках висаджувалися на поверхню Місяця в ході програми «Аполлон». Вперше людина ступила на місяць 21 липня 1969 року.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 січня вшановує пам'ять Ігнатія Богоносця. Ігнатій був наділений даром зцілення хворих. День ідеально підходить для прибирання в будинку, а також для повторення колядок, адже скоро настане головне свято року - Різдво.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися і сваритися, а також важко фізично працювати.

Прикмети на 2 січня

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового рокуЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- на деревах іній - буде ясно;

- небо зоряне - буде багатий урожай;

- голосно щебечуть синиці - чекайте довгих і холодних днів;

- якою буде погода 2 січня, таким буде й серпень.

2 січня іменини

Іменини у Данила, Гната, Івана та Антона.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна