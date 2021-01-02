Яке свято 2 січня 2021
Цього дня в світі відзначаються День м'яких подушок, День мотивації і натхнення, День наукової фантастики, Новий мяу-рік у кішок, Всесвітній день інтроверта, День швейцарського сиру.
У США - День особистого тренера, День профітролей, День шведського столу, в Чорногорії - куряче Різдво, у Бутані - День зимового сонцестояння, на Гаїті - День предків, у ПАР - Карнавал Капсе-Клопсе, у Швейцарії - День святого Бертольда.
Пам'ятні дати 2 січня, річниці та події
Читайте такожСвята у січні 2021: які дати відзначатимуть українці в перший місяць нового рокуУ цей день в 1839 році Луї Дагер, французький художник, хімік і винахідник, один із творців фотографії, здійснив першу в історії фотозйомку Місяця. У серпні того ж року процес отримання дагеротипу був презентований широкій громадськості. Через рік, у 1840 році, першу фотографію місяця через телескоп зробив американець Дрейпер. У 20 столітті наукові дані підтвердили, що Місяць є типовим для Сонячної системи природним супутником. Його порита кратерами поверхня - безплідний світ без води й атмосфери. У цьому безпосередньо переконалися американські астронавти, які у 1969-1972 роках висаджувалися на поверхню Місяця в ході програми «Аполлон». Вперше людина ступила на місяць 21 липня 1969 року.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 2 січня вшановує пам'ять Ігнатія Богоносця. Ігнатій був наділений даром зцілення хворих. День ідеально підходить для прибирання в будинку, а також для повторення колядок, адже скоро настане головне свято року - Різдво.
Що сьогодні не можна робити
Не можна лаятися і сваритися, а також важко фізично працювати.
Прикмети на 2 січня
Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового рокуЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- на деревах іній - буде ясно;
- небо зоряне - буде багатий урожай;
- голосно щебечуть синиці - чекайте довгих і холодних днів;
- якою буде погода 2 січня, таким буде й серпень.
2 січня іменини
Іменини у Данила, Гната, Івана та Антона.
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