27 грудня - 361-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 4 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 14 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 27 грудня 2020

Цього дня в світі відзначаються День спокушання, День комір-навиворіт, День вирізання сніжинки з паперу, День «Сходи в зоопарк» і Свято святого сімейства.

У США - День фруктового пирога, в КНДР - День соціалістичної Конституції, у Киргизстані - День співробітника паспортно-візової служби.

Пам'ятні дати 27 грудня, річниці та події

Читайте такожПодарунки дітям на Новий рік: ідеї сюрпризів під ялинку для хлопчиків і дівчаток27 грудня 1938 року президент Рузвельт оголосив про старт програми навчання цивільних пілотів і формування цивільного аеропатруля - допоміжної цивільної організації ВПС США.

27 грудня - День народження МВФ. Саме рішення про створення Міжнародного валютного фонду (IMF) було прийнято 22 липня 1944 року на Бреттонвудській конференції ООН з валютно-фінансових питань. Для цього була розроблена основа угоди (Хартія МВФ), остаточний варіант якої був підписаний першими 29 державами 27 грудня 1945 року. Ця дата сьогодні й вважається офіційним днем створення МВФ. Основні завдання фонду - сприяти міжнародному співробітництву в грошово-кредитній сфері; сприяти стабільності валютних курсів і регулювати норми та правила у валютній сфері; сприяти створенню багатосторонньої системи розрахунків й усуненню валютних обмежень; допомагати своїм членам усувати диспропорції платіжного балансу за рахунок тимчасового надання фінансових коштів. МВФ має повноваження на створення та надання своїм членам міжнародних фінансових резервів у формі «спеціальних прав запозичення (СПЗ)». Фінансові ресурси Фонду формуються головним чином за рахунок «квот» його 189 держав-членів, загальна сума яких нині становить 212,7 млрд СПЗ, або близько 293 млрд доларів. Квоти визначаються за формулою, виходячи з відносних розмірів економік держав-членів. Основна фінансова роль МВФ полягає в наданні короткострокових кредитів членам, які відчувають труднощі з платіжним балансом. Члени, які запозичують кошти у Фонду, своєю чергою, погоджуються здійснювати політичні реформи з метою усунення причин, що викликали такі труднощі. Розміри запозичень у МВФ обмежуються пропорційно квотам. Фонд також надає допомогу на пільгових умовах країнам-членам із низьким рівнем доходів. Керівний орган Фонду - Рада керуючих, в якій представлені всі країни-члени. Вона збирається щорічно. Повсякденною роботою керує Виконавча рада у складі 24 членів. Міжнародний валютно-фінансовий комітет, 24 члени якого входять до Ради керуючих, консультує Раду з питань, що входять до її компетенції. У штаті МВФ близько 2500 співробітників із 133 країн, очолюваних директором-розпорядником, який обирається Виконавчою радою.

У 1978 році в Іспанії набула чинності нова конституція, що ознаменувала кінець диктатури Франко.

У 2004 році був зафіксований вибух наднової зірки на відстані близько 50 000 світлових років.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Аполлонія, Філімона, Феотиха і Аріана. Інші назви свята: «Філімон», «Фірс», «Господар», «Калинники».

Що сьогодні не можна робити

У цей день потрібно частіше вмиватися, в будинку не повинно бути не прибрано. Інакше до вас може причепитися нечисть.

Прикмети на 27 грудня

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього року

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- який Фірс - такий і лютий;

- багато інею - до снігопаду;

- сильно каркають ворони - до сильного морозу.

27 грудня іменини

Іменини у Фірса, Філімона, Аріана і Миколи.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна