28 грудня - 362-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 3 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 15 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 28 грудня 2020

Цього дня у світі відзначаються День продовження банкету і Міжнародний день кіно.

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В Іспанії - День сміху, або День бовдура, у США - День клятви вірності прапору, День шоколадних цукерок, День «Подзвони другу», День гри в карти, День завантаження, в Ефіопії - День святого Гавриїла, в Австралії - День проголошення, у Таджикистані - День Комітету національної безпеки, у Таїланді - День пам'яті короля Таксина.

Пам'ятні дати 28 грудня, річниці та події

28 грудня 1065 року було завершено будівництво церкви Святого Петра, що стала основою Вестмінстерського абатства. У цей день церква була освячена. Абатство відкрилося у лютому 1066 року. Згодом воно стало місцем коронації всіх британських монархів. Першим коронованим тут вінценосцем став у 1066 році Вільгельм Завойовник. В абатстві знайшли вічний притулок багато видатних англійців: королі, літератори, вчені, музиканти. Серед них - Єлизавета I (1533-1603), Георг Фрідріх Гендель (1685-1759), Ісаак Ньютон (1643-1727) і Чарльз Дарвін (1809-1882). Тут же розташована могила невідомого воїна як символ пам'яті про солдатів, загиблих у роки Першої світової війни. У куточку поетів спочиває прах Джефрі Чосера, Семюеля Джонсона, Теннісона, Браунінга, Діккенса та багатьох інших знаменитих письменників і поетів. Поруч із ними похований прославлений актор Дейвід Гаррік. Крім цього, тут розташовані безліч пам'ятників: Мілтону, Кітсу, Шеллі, Генрі Джеймсу, Томасу Еліоту та іншим. Серед пізніх меморіальних дощок можна знайти таблички, присвячені поетові Ділану Томасу і Лоренсу Олів'є. Вестмінстерське абатство є діючою церквою, де щодня проводяться літургії та служби. Воно зараховане до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У 1869 році в Огайо Вільямом Семплом була запатентована перша жувальна гумка.

28 грудня 1895 року в Парижі пройшов перший публічний кінопоказ «Сінематографа братів Люм'єр».

У 1895 році німецький фізик в. Рентген у Вюрцбурзі вперше оголосив про відкриття рентгенівських променів.

У 1908 році стався землетрус на Сицилії. Головною жертвою природного катаклізму стало квітуче місто Мессіна. Підземні поштовхи, сила яких досягала 7,5 бала за шкалою Ріхтера, забрали життя понад 75 тисяч людей, а викликана ними хвиля цунамі висотою 10 метрів довершила руйнування міста. Також серйозно постраждали місто Реджо-ді-Калабрія та навколишні селища. Примітно, що землетрус не належав до числа найсильніших. Трагедія Мессіни була в тому, що підземний поштовх стався безпосередньо під містом.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 грудня вшановує пам'ять святого Трифона. Інші назви свята: «Трифон», «Зоря в рукавицях».

Що сьогодні не можна робити

У цей день ще триває Різдвяний піст, тому потрібно дотримуватися його заборони щодо їжі та поведінки. Не варто ні на кого злитися, потрібно стримувати емоції й бути доброзичливим. Є ще народне повір'я, яке забороняє скаржитися на холод. Весь день потрібно бути веселим і бадьорим, щоб мороз подарував міцне здоров'я.

Прикмети на 28 грудня

Читайте такожЯк прикрасити ялинку до Нового року 2021-красиві ідеї на рік БікаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сьогоднішня погода - прогноз на березень;

- вдень мороз, а ввечері стало теплішати - до холоднечі;

- вдень північний вітер - до сильних морозів;

- синиці розцвірінькалися – до морозів.

28 грудня іменини

Іменини у Павла, Василя та Степана.

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Автор: Нана Чорна