7 березня - 66-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 299 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 22 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 7 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження телефонного апарату, День енергії рослин, Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення, Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою.

У Франції - День бабусі, у США - День медалі переможців, День сухих сніданків, День «корони» зі свинячих ребер, День, коли ти будеш почутий, День тезки, у Новій Зеландії - День дітей, у Канаді - День Олександра Белла, у Туркменістані - День працівників комплексу транспорту і зв'язку.

Пам'ятні дати 7 березня, річниці та події

Читайте такожМасниця 2021: коли починається, що означає та як прийнято святкуватиУ 321 році за указом римського імператора Костянтина I неділю було оголошено вихідним днем. Вісьмома роками раніше він уперше дозволив вільне сповідання християнства. Жодне розпорядження влади в історії не дотримувалося з таким задоволенням, як едикт Костянтина. На цей день ринки повинні були закриватися, а Державні установи - припиняти будь-яку діяльність, за винятком операцій зі звільнення рабів. Жодних обмежень на землеробські праці не накладалося. До едикту Костянтина громадяни Римської імперії відзначали цього дня «День Сонця». Відгомін цієї традиції зберігся в сучасній назві неділі у низці європейських мов. Костянтин дещо змінив традицію. А причиною тому став сон: напередодні найважливішої битви йому наснився хрест на сонці та напис, що обіцяв перемогу з цим знаком. Сон виявився віщим, Костянтин дійсно здобув перемогу. Тому імператор заборонив фізичну працю в неділю й присвятив її Господу. Відтоді у християнських країнах недільний день вважається святом - днем, коли віруючі зазвичай відвідують церкву. У деяких країнах, де офіційною релігією є іслам, а також в Ізраїлі, неділя є звичайним робочим днем.

У 1657 році французький король Людовик XIV заборонив продаж спиртного індіанцям Америки.

У 1824 році 12-річний Ференц Ліст уперше виступив із концертом у Парижі. Успіх був приголомшливим. Ліст - угорсько-німецький композитор, піаніст, педагог, диригент, публіцист. Ліст був одним із найбільших піаністів XIX століття. Його епоха була розквітом концертного піанізму, Ліст був в авангарді цього процесу, маючи безмежні технічні можливості.

У 1876 році 29-річний американський винахідник Олександр Белл запатентував телефон, або, як звучить у самому документі, «вдосконалену модель телеграфу». У тому ж році телефон Белла був продемонстрований відвідувачам Всесвітньої виставки у Філадельфії. А через п'ять років - на міжнародній виставці у Парижі, де до його апарату шикувалися величезні черги. Тривалий час люди, із задоволенням відвідували платні лекції Белла, де він розповідав про «найбільш чудовий винахід століття», не підозрювали про можливості нового апарату. Олександр Белл уже на наступний рік після отримання патенту створив першу в світі телефонну компанію «Bell Telephone Company».

У 1912 році перший безпосадочний переліт з Парижа до Лондона здійснив Анрі Сеймі.

У 1912 році, діставшись з Антарктиди в австралійський Хобарт, норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен повідомив про підкорення Південного полюса.

У 1926 році був встановлений радіотелефонний зв'язок між Лондоном і Нью-Йорком.

У 1933 році в Атлантик-Сіті американцем Чарльзом Дарроу була винайдена гра «Монополія».

У 1957 році здійснив перший політ пасажирський турбогвинтовий літак Ан-10.

У 1987 році Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу з боксу серед професіоналів-важковаговиків за версією World Boxing Council (WBC).

У 1992 році були зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 березня вшановує пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. У цей день за народними прикметами прилітають ластівки, граки і шпаки. У народі день назвали Полікарпов, або «Дівочі сльози».

Що сьогодні не можна робити

Не вбивайте павуків, особливо якщо вони плетуть павутину, - інакше у вашому будинку будуть злидні та горе. Прекрасній половині потрібно провести цей день не в жіночому колі. В цілому, не проводьте день на самоті. Не можна прибирати в будинку - вимете всю радість. Не ходіть у старих речах - притягнете до себе хвороби й проблеми.

Прикмети на 7 березня

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сильний туман - літо буде дощовим;

- граки в'ють гнізда - буде сира і холодна погода;

- на річках тримається лід - весняної риболовлі не буде.

7 березня іменини

Іменини у Феодора, Філіпа і Афанасія.

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Автор: Нана Чорна