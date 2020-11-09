9 листопада - 313-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 52 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 27 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 9 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму, День вічно живого Хаосу, Всесвітній день книги рекордів Гіннесса, Всесвітній день сиріт, Міжнародний день антиядерних акцій і Всесвітній день лізингу.

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Пам'ятні дати 9 листопада, річниці та події

У 1911 році француз Жорж Клод запатентував неонову рекламу.

У 1927 році в Китаї була виявлена гігантська панда.

9 листопада 1961 року власник Ліверпульського магазину грамплатівок Брайан Епстайн відвідав кафе «Кеверн Клаб», де почув четвірку молодих музикантів, що іменувалися The Beatles. За два тижні до цього в його магазин зайшов чоловік, який шукав диск цього рок-гурту. Брайан страшно здивувався: про «бітлів» він не чув. Перше враження у нього було двояким. Зачарований піснями, він був незадоволений зовнішнім виглядом і поведінкою музикантів. Але загорівся думкою стати менеджером групи. Брайан мало підходив на цю роль. У нього зовсім не було досвіду в музичному бізнесі. До того ж він був не схожий на хлопців із гурту. Однак після кількох зустрічей хлопці дали йому свою згоду. Ставши менеджером «The Beatles», Брайан почав займатися найважливішим невідкладним завданням - створював сценічний образ, привчав їх до дисципліни, працював над їхнім зовнішнім виглядом, вчив подавати свою музику. Пізніше Джон Леннон шкодував про те, що «The Beatles» так сильно «відполірували». Епстайн зумів «розкрутити» ліверпульців, заборонив їм виступати за низькі гонорари, надів на них елегантні чорні костюми, куплені на власні гроші, домовився з кращими студіями, - загалом, «зрежисував» бітломанію, що охопила світ з осені 1963 року. Епстайн несподівано помер у 1967 році, і ця втрата стала початком кінця The Beatles.

У 1979 році внаслідок помилки американського комп'ютера системи NORAD (командування повітряно-космічної оборони Північної Америки\North American Aerospace Defense Command), що повідомив про Радянський ядерний напад, у США була оголошена ядерна тривога. Протягом десяти хвилин світ перебував на краю ядерної війни. Пізніше було встановлено, що причиною інциденту стала комп'ютерна стрічка, призначена для відпрацювання дій під час ракетного нападу, яка була помилково завантажена в комп'ютер, що був на бойовому чергуванні.

У 1989 році в ніч з 9 на 10 листопада був відкритий вільний прохід громадян зі Східної в західну частину Берліна. Почалося руйнування Берлінської стіни. Спорудження Берлінської стіни – одного з найвідоміших символів «холодної війни» – було розпочато 13 серпня 1961 року. Спочатку це були головним чином дротяні загородження, які потім перетворилися на бетонну стіну висотою до п'яти метрів з простягнутою поверху колючим дротом і з сторожовими вишками. Довжина стіни, що розділяла місто, була 45 кілометрів плюс 120 кілометрів навколо Західного Берліна, що відокремлювали його від решти території НДР. Стіна повинна була скоротити кількість перебіжчиків із НДР в Західний Берлін, число яких зростало з року в рік (до початку зведення стіни з НДР на захід утекли до двох мільйонів людей). Західні країни виступили з протестом, у НДР і ФРН проходили демонстрації обурених німців, але це не призвело до жодних результатів. Зі східного боку до стіни примикала мертва зона шириною в півкілометра, де стояли будинки, зруйновані у війну. Із західного боку люди підходили до стіни, малювали на ній карикатури й писали заклики до миру. 9 листопада 1989 року, після падіння комуністичного режиму в НДР, негайно почалося руйнування стіни берлінцями. Незабаром більша її частина була розібрана на сувеніри. Зараз існує Музей Берлінської стіни, де розповідається, на які хитрощі йшли люди, щоб подолати її. Наприклад, одна подружня пара буквально катапультувала свою дитину через стіну. У листопаді 2004 року, в 15-ту річницю падіння Берлінської стіни, в столиці Німеччини відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятника Берлінській стіні. Він являє собою відновлену ділянку стіни довжиною 200 метрів на місці контрольно-пропускного пункту «Чарлі», головного переходу між західною і східною частинами Берліна. Поруч поставлені 1065 хрестів на пам'ять про людей, убитих в 1961-1989 роках під час спроби втекти зі Східної Німеччини до Західної. Втім, точна цифра загиблих навряд чи може бути названа, оскільки дані з різних джерел сильно відрізняються.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 листопада вшановує пам'ять Нестора Літописця - ченця Києво-Печерського монастиря, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Він вважається одним з авторів «Повісті врем’яних літ».

Що сьогодні не можна робити

Якщо дали обіцянку, то її потрібно виконати. Можливі скандали та сварки, але постарайтеся їх уникнути. На уїдливі зауваження навіть найближчих людей не реагуйте. Не займайтеся тим, що може нашкодити очам. Цього дня вони особливо вразливі. Також постарайтеся не ризикувати.

Прикмети на 9 листопада

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вранці на деревах іній - до морозів;

- вранці стелиться туман - до відлиги.

9 листопада іменини

Іменини у Андрія, Миколи, Івана, Степана, Сергія та Максима.

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Автор: Нана Чорна