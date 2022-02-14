День Святого Валентина відзначається 14 лютого. Однак цікаво, що не скрізь його святкують із квітами, листівками та солодощами. Пропонуємо перевірити, як добре ви знаєте традиції до Дня закоханих, які "прижилися" у різних країнах.
За легендою, християнський священник Валентин жив за часів імператора Клавдія II Готського (III ст.) й окрім основного покликання займався природничими науками та медициною. Він одружував пари попри заборону імператора, за що той наказав відтяти йому голову, що й сталося 14 лютого.
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Серед цікавих традицій святкування Дня закоханих, наприклад, такі: у британському графстві Нортфолк Валентин приносить подарунки дітям. А німці купують один одному гігантське печиво у формі серця. У Гані 14 лютого відзначається Національний день шоколаду, а у Болгарії - День виноробів.