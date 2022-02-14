День усіх закоханих відзначається у багатьох країнах світу. Однак у кожній є свої унікальні традиції цього свята.

День Святого Валентина відзначається 14 лютого. Однак цікаво, що не скрізь його святкують із квітами, листівками та солодощами. Пропонуємо перевірити, як добре ви знаєте традиції до Дня закоханих, які "прижилися" у різних країнах.

За легендою, християнський священник Валентин жив за часів імператора Клавдія II Готського (III ст.) й окрім основного покликання займався природничими науками та медициною. Він одружував пари попри заборону імператора, за що той наказав відтяти йому голову, що й сталося 14 лютого.

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Серед цікавих традицій святкування Дня закоханих, наприклад, такі: у британському графстві Нортфолк Валентин приносить подарунки дітям. А німці купують один одному гігантське печиво у формі серця. У Гані 14 лютого відзначається Національний день шоколаду, а у Болгарії - День виноробів.