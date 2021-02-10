Романтичне та ніжне свято традиційно по всьому світу святкують у середині лютого.

Зовсім небагато часу залишилося до свята, на яке з нетерпінням чекають усі закохані, – чуттєвого та романтичного Дня святого Валентина.

Коли День святого Валентина у 2021 році

День усіх закоханих традиційно відзначають у середині лютого. Кожного року це відбувається 14 лютого. У 2021 році свято припадає на неділю, тому можна святкувати впродовж усього дня.

День святого Валентина: як виникло свято

День усіх закоханих святкується вже не перше століття й має дуже романтичну історію походження. Так, існує декілька легенд щодо "винуватця торжества". Ним вважається християнський священик Валентин, котрий жив у III столітті в місті Терні, що розташоване в італійській провінції Умбрія.

Читайте такожМасниця 2021: дата початку, історія свята та як прийнято відзначатиОдна із найпопулярніших легенд розповідає, що у 269 році римський імператор Клавдій II готувався до завоювання світу, але його армії не вистачало воїнів. Причиною цього він вважав сімейне життя, яке нібито відволікає солдатів від армії. На думку імператора, одружений легіонер набагато більше думає про те, як прогодувати власну родину, ніж про славу імперії. Тому Клавдій II видав наказ, згідно з яким солдатам заборонялося одружуватися впродовж усієї військової служби.

Попри наказ імператора, солдати продовжували одружуватися, а допомагав їм у цьому молодий священик Валентин. Дізнавшись про це, імператор розлютився й прирік його на страту. Очікуючи виконання вироку, Валентин закохався у сліпу дочку тюремника. Маючи певні медичні знання, він вилікував сліпоту дівчини. А перед стратою надіслав коханій прощального листа, якого підписав "Від твого Валентина".

Традиції святкування Дня всіх закоханих

День святого Валентина – це свято романтики, кохання та ніжності. 14 лютого закохані висловлюють свої щирі почуття й обмінюються подарунками, влаштовують романтичні сюрпризи своїй другій половинці.

Чи не основним атрибутом свята є специфічна листівка з освідченням у коханні – "валентинка". Її часто роблять у формі сердечок, ними ж прикрашають. Також ці листівки оздоблюють різноманітними квітами, ангелами, голубками, поцілунками.

Головним кольором Дня святого Валентина вважається червоний або рожевий. Саме у таких відтінках намагаються дарувати подарунки.

Багато закоханих цього дня влаштовують святкову вечерю на двох у кафе, ресторані або домашній атмосфері. Цю дату також часто обирають для початку спільного життя. Закохані вірять, що таким чином вони збільшують свої шанси прожити у гармонії та щасті.

Прикмети та повір’я на 14 лютого

Звісно ж, одним із головних повір’їв Дня святого Валентина є те, що весілля або заручини цього дня обіцяють довге й щасливе життя.

Читайте такожСвята у лютому: які дати відзначатимуть українці в третій місяць зимиТакож вважається, що, якщо цього дня закохана пара дасть обопільну клятву вірності – жодні спокуси не зможуть зруйнувати їхній союз.

Молоді дівчата зранку 14 лютого виходять на вулицю і дивляться в небо: якщо бачать багато-багато птахів – то і залицяльників буде багато.

У день закоханих навіть птахи знаходять собі пару. Якщо подивитися в небо й спробувати знайти там пару пташок, то можна передбачити, яким буде обранець. Так, якщо це синички – наречений буде веселим, молодим і добрим. Якщо ворони – суджений буде старшим і суворим; якщо ж сороки – то балакучим і легковажним.

Аби дізнатися ім’я судженого, дівчині потрібно вийти на вулицю і запитати ім’я першого зустрічного чоловіка – так зватимуть її коханого. Якщо ж чоловік не назве свого імені – то заміжжя відбудеться нескоро.

Якщо перший, хто подзвонить дівчині цього дня, буде її коханий, то весь рік, аж до наступного свята Дня святого Валентина, вона буде перебувати в нерозривному зв’язку з цією людиною.

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Автор: УНІАН