День святого Андрія є одним із найбільш таємничих та цікавих, він багатий на різні веселі традиції.

Щороку 13 грудня християни відзначають День Андрія Первозванного. Це одне із перших свят зимового циклу, по суті, зустріч зими. У народі він ще називається "День Андрія" або просто "Андрія".

Чим відомий Андрій Первозванний

Андрій Первозванний – один із 12 апостолів. Він народився у місті Вифсаїда регіону Галілея, розташованого на півночі сучасного Ізраїлю, в родині рибалки.

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіхЮнак вирішив не одружуватися і присвятив своє життя служінню Богу, ставши послідовником Спасителя. Молодий чоловік був першим, хто приєднався до учнів Ісуса, тому його і назвали Первозванним. Згодом він привів до Спасителя свого рідного брата – святого апостола Петра.

Святий Андрій та інші апостоли всюди слідували за Христом, бачили його чудеса, страждання, смерть, воскресіння і вознесіння на небеса. Після того, як на учнів Спасителя зійшов Святий Дух, вони розійшлися по світу, аби проповідувати християнство.

Господь наділив Андрія Первозванного здатністю зцілювати людей від тяжких недуг і слава про його чудеса поширилася повсюдно. Коли святий перебував у селищі Патри, місцевий правитель язичник Егіат наказав стратити Андрія за його проповіді про Ісуса, розп'явши його на хресті. Аби святий Андрій довше страждав, його прив'язали до хреста на кшталт букви X, не вбиваючи цвяхів у руки і ноги, а зв’язавши мотузками.

Як відзначають Андріїв день: традиції свята

Віруючим цього дня радять відправитися на службу в храм, а незаміжні жінки можуть помолитися про щастя у сімейному житті.

День святого Андрія є одним із найбільш таємничих та цікавих. Хоч Андрій Первозванний – християнський святий, з цим днем пов'язано багато традицій і обрядів, які церква не вітає. Йдеться, зокрема, про ворожіння і передбачення майбутнього.

Здавна дівчата щиро вірили, що Андрєєва ніч допоможе дізнатися їхню долю – чи вийде вона заміж та хто ж буде її судженим. Способів ворожіння на жениха є чимало і багато з них є доволі веселими.

В українській традиції день святого Андрія Первозваного відомий як Андріївські вечорниці або ж просто "Калита". Цього дня молодь зазвичай влаштовувала веселі гуляння із жартами й різноманітними витівками. Парубкам, зокрема, дозволялося на Андрія бешкетувати. Наприклад, якщо батьки не пускали дівчину на вечорниці, то вони могли їм воза на дах затягнути, чи замастити сажею вікна.

Що заборонено робити у свято Андрія

Водночас у це свято категорично не можна шити, ткати та прясти, щоб не накликати біду. Заборона іноді поширювалася на довший період – аж до Водохреща.

Оскільки 13 грудня припадає на Різдвяний піст, цього дня не можна вживати м'ясні та молочні продукти, яйця. Святкові страви мають бути пісними і складатися лише з круп, хліба, овочів, фруктів і сухофруктів, горіхів, бобових.

Прикмети та повір’я на Андрія

У День Андрія Первозванного в народі намагалися передбачити погоду, спостерігаючи за природніми явищами. У народі, зокрема, вірили:

Читайте такожЦерковні свята у грудні: православний календар на цей місяцьякщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде – морозна і сніжна;

якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщатимуть морози, будуть бурі та хуртовини;

червоний вогонь у печі – на холоднечу, білий – на відлигу;

якщо до свята Андрія йде сніг – зима буде морозна й холодна;

холодно, але сонячно – значить бути гарному врожаю;

якщо цей день без опадів і світить сонце – холоди будуть короткими, а наступний рік – багатим на врожай.

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Автор: Аліна Вишневська